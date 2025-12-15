Ушёл из жизни мастер эстрады: после продолжительной болезни умер Левон Оганезов

На 85 м году жизни умер народный артист России Левон Оганезов — пианист, композитор и телеведущий, чьё имя навсегда вписано в историю отечественной эстрады. О трагическом событии сообщили представители музыканта. По их словам, Левон Саркисович ушёл из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Новость появилась на странице артиста в социальной сети.
Левон Оганезов родился 25 декабря 1940 года. В последние годы Левон Оганезов жил в США, поближе к дочерям и внучкам. В декабре 2025 года он мог бы отметить 85 летний юбилей — но судьба распорядилась иначе.
Его творческая карьера началась почти случайно. В 1958 году Оганезов заменил заболевшего пианиста и аккомпанировал тенору Михаилу Александровичу на его сольном концерте в Колонном зале Дома Союзов. С 1959 года работал в Москонцерте (до 2000 года). Получил известность как аккомпаниатор и концертмейстер.
Последние годы пианист выглядит истощенным Кадр видео.
В разные периоды Оганезов работал с такими выдающимися артистами, как Клавдия Шульженко, Андрей Миронов и Валентина Толкунова. Среди его партнёров также были Иосиф Кобзон, Лариса Голубкина, Владимир Винокур и Геннадий Хазанов. Он сотрудничал с Евгением Петросяном, Еленой Степаненко, Александром Ширвиндтом и Михаилом Державиным. Оганезов участвовал в концертах, гастролях, телевизионных проектах и эстрадных программах.
Во второй половине 1990-х Оганезов регулярно участвовал в юмористической телепрограмме «Клуб “Белый попугай”», транслировавшейся на ОРТ и РЕН ТВ. В 1997—1998 годах он выступал в роли аккомпаниатора в телешоу «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», которое выходило на РТР, ныне известном как «Россия 1». Во второй половине 2000-х Оганезов стал одним из ведущих музыкальной программы «Жизнь прекрасна», которая транслировалась на СТС и канале «Домашний».
Оганезов также снимался в кино. Среди его работ можно выделить фильмы «Певучая Россия» (1986), «След дождя» (1991), «Несравненная» (1993) и «Ключ от спальни» (2003).
16 декабря в Нью-Йорке состоится церемония прощания с Левоном Оганезовым. Народный артист РФ и композитор будет похоронен в Соединённых Штатах.