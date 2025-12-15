Ушёл из жизни мастер эстрады: после продолжительной болезни умер Левон Оганезов

Во второй половине 1990-х Оганезов регулярно участвовал в юмористической телепрограмме «Клуб “Белый попугай”», транслировавшейся на ОРТ и РЕН ТВ. В 1997—1998 годах он выступал в роли аккомпаниатора в телешоу «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», которое выходило на РТР, ныне известном как «Россия 1». Во второй половине 2000-х Оганезов стал одним из ведущих музыкальной программы «Жизнь прекрасна», которая транслировалась на СТС и канале «Домашний».