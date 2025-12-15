Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью 15 декабря над Железнодорожным районом Ростова отразили атаку БПЛА

В Ростове на месте падения беспилотника работают оперативные службы.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 15 декабря воздушное пространство над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону стало зоной работы ПВО. Над районом была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов.

Информацию об инциденте сообщил глава городской администрации Александр Скрябин. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

Согласно первым данным, в результате происшествия жертв и пострадавших среди населения нет. Уточняются подробности и возможные последствия на земле.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше