Ночью 15 декабря над Железнодорожным районом Ростова отразили атаку БПЛА

В ночь на 15 декабря воздушное пространство над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону стало зоной работы ПВО. Над районом была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов.
Информацию об инциденте сообщил глава городской администрации Александр Скрябин. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.
Согласно первым данным, в результате происшествия жертв и пострадавших среди населения нет. Уточняются подробности и возможные последствия на земле.
