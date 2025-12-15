Ричмонд
ЕГЭ могут отменить в Новосибирске

По мнению депутатов, подготовка школьников к ЕГЭ не отражает реальной потребности в знаниях.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Государственной думы предложили отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Если инициатива будет принята, то она распространится на все регионы страны, в том числе и Новосибиск.

— Сегодня основная нагрузка на школьников вызвана подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ, а не объемом знаний, которые необходимы современному ученику. Пока мы не избавимся от ЕГЭ, в нашем среднем образовании невозможны позитивные изменения, — цитирует ТАСС слова депутата Госдумы Сергея Миронова.

Кстати, вопрос об отмене Единого государственного экзамена ранее уже поднимался в Госдуме. Так, в июне 2024 года в нижнюю палату парламента внесли документ, который предлагал заменить ЕГЭ на традиционные выпускные экзамены. В апреле этого года законопроект отклонили.