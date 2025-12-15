Встретить Новый год без света и горячей воды рискуют должники в Хабаровском крае

С 1 по 25 декабря уходящего года жители Хабаровского края могут рассчитаться с долгами за электрическую и тепловую энергию на льготных условиях, приняв участие в акции по списанию пени. Факт списания пени за несвоевременную оплату будет отражен в платежном документе за январь 2026 года, который будет доставлен в феврале 2026 года. Списываются пени, за исключением присужденных по решению суда, а также реструктуризированной пени.