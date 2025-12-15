Ричмонд
Встретить Новый год без света и горячей воды рискуют должники в Хабаровском крае

Задолженность может омрачить праздники и привести к серьезным последствиям.

Источник: AmurMedia

Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») призывает своих клиентов не затягивать с погашением задолженности за электрическую и тепловую энергию и встретить Новый год без долгов. В противном случае энергетики будут вынуждены прибегнуть к радикальным мерам и ввести ограничения подачи электроэнергии и горячего водоснабжения в квартиры и дома неплательщиков, сообщает пресс-служба энергетической компании.

«Мы составили чёткий график мероприятий на декабрь, работают усиленные группы энергетиков. Наши клиенты, имеющие долги, были заранее предупреждены: каждому предоставлена возможность исправить ситуацию в течение 20 дней после получения официального уведомления. Если в течение указанного срока неплательщик не погашает задолженность, то ограничение подачи энергоресурсов осуществляется без дополнительных извещений», — отметила начальник отдела по работе с частными клиентами филиала Хабаровскэнергосбыт Елена Метелько.

С 1 по 25 декабря уходящего года жители Хабаровского края могут рассчитаться с долгами за электрическую и тепловую энергию на льготных условиях, приняв участие в акции по списанию пени. Факт списания пени за несвоевременную оплату будет отражен в платежном документе за январь 2026 года, который будет доставлен в феврале 2026 года. Списываются пени, за исключением присужденных по решению суда, а также реструктуризированной пени.

Дальневосточная энергетическая компания напоминает, что в случае самовольного подключения должникам грозит административная ответственность с наложением административного штрафа в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что девять управляющих компаний г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре накопили многомиллионную задолженность за электрическую и тепловую энергию.