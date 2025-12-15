Долина после продажи квартиры обратилась к Лурье с просьбой: попросила оставить одну вещь

Адвокат певицы Ларисы Долиной Светлана Свириденко в беседе с РИА Новости рассказала о нюансах сделки по продаже квартиры в московском районе Хамовники. По её словам, Долина изначально планировала передать покупательнице Полине Лурье всё имущество, но позднее пересмотрела своё решение.
«Долина вела себя как человек, реально желающий продать квартиру. Она сама определила, какое имущество оставит покупателю. Если изначально говорила, что оставит всё, то потом скорректировала, сказав, что заберёт пианино и стул к нему», — пояснила Свириденко.
Юрист также отметила, что подобные действия певицы свидетельствуют о её взвешенном подходе к сделке.
Ранее Лариса Долина в эфире телепрограммы «Пусть говорят» заявила, что готова вернуть Полине Лурье 112 миллионов рублей, уплаченных за пресловутую квартиру. Но вместо того, чтобы поставить в нашумевшем деле точку, это заявление породило множество новых вопросов.