Новосибирск уступил Челябинску в конкурсе за звание культурной столицы — 2027

Новосибирск не получил статус культурной столицы России на 2027 год. По итогам финального этапа конкурса почётное звание присвоили Челябинску. Решение объявили на торжественной церемонии в Москве.
Перед этим на портале «Госуслуги» прошло народное голосование. Оно завершилось 6 декабря. По его итогам Новосибирск занял первое место — город поддержали около 412 тысяч человек. За Челябинск проголосовали 237 тысяч пользователей.
«Для Новосибирска ключевым результатом стала масштабная поддержка в народном голосовании — наш город занял первое место, сотни тысяч людей отдали свои голоса за Новосибирск. Это знак доверия, которым можно и нужно гордиться», — сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
По его словам, участие в проекте дало городу опыт и обратную связь, а работа по развитию культуры и городской среды будет продолжена независимо от итогового статуса.
В финал конкурса «Культурная столица — 2027» вышли восемь городов: Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск. В 2025 году звание культурной столицы носит Грозный. В 2026 году этот статус перейдёт Омску.