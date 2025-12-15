В Госдуме раскрыли новую уловку аферистов, нацеленную на родителей школьников

Защититься от таких атак можно с помощью элементарных правил цифровой безопасности. Никогда не следует сообщать коды из смс по телефону или в сообщениях, даже если звонящий утверждает, что это нужно для школы. В случае сомнений нужно прекратить разговор и самостоятельно позвонить в школу по официальному номеру. Родителям важно контролировать онлайн-аккаунты детей, подключить двухфакторную аутентификацию и разъяснять детям, что любые неожиданные просьбы о кодах — потенциальная опасность.