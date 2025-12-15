Рост школьных конфликтов и буллинга зафиксирован в Приморье за последнюю неделю

За последнюю неделю в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка Приморья зафиксировали значительный рост количества обращений, связанных с конфликтными ситуациями в школах, сообщает Telegram-канал (18+) «Защита детей Приморье».
«В ряде случаев речь идет об осознанной травле, в других ситуациях дети вступают в острые конфликты при полном бездействии и безразличии взрослых», — говорится в сообщении.
В аппарате заявили, что по каждому поступившему инциденту будут проведены проверки. Также запланирована публикация разборов ситуаций с алгоритмами действий. Эти рекомендации должны показать, какие меры могли бы предотвратить развитие конфликта и не допустить его перерастания в физическое противоборство.
Напомним, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Приморскому краю Эдуарду Трубчику представить повторный доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении восьмилетней девочки в Спасске-Дальнем. Поводом для вмешательства стало обращение в официальную приёмную СК РФ в соцсети «ВКонтакте» (18+), где родители ребёнка выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в установлении обстоятельств произошедшего.