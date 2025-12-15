Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пуск ракеты «Протон» с космодрома Байконур срывается по техническим причинам

Пуск ракеты-носителя «Протон-М», запланированный на 15 декабря с космодрома Байконур срывается из-за проблем с разгонным блоком, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом рассказала пресс-служба «Роскосмоса» в своем Telegram-канале.

«В ходе плановых предстартовых проверок всех систем диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке», — передает госкорпорация.

Таким образом, пуск перенесен «для устранения недочетов». По словам заместителя гендиректора «Роскосмоса» Ивана Данилова, «фронт работы уже определен».

Речь идет о с разгонном блоке типа ДМ производства ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». «Протон-М» должен был отправить на орбиту гидрометеорологический спутник «Электро-Л» с Байконура в последний раз.

Ракета «Протон» эксплуатируется с середины 1960-х годов. В будущем ее должны заменить ракеты семейства «Ангара».

Крупный звездопад смогли увидеть казахстанцы в ночь на 14 декабря.