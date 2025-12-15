Пуск ракеты «Протон» с космодрома Байконур срывается по техническим причинам

Об этом рассказала пресс-служба «Роскосмоса» в своем Telegram-канале.
«В ходе плановых предстартовых проверок всех систем диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке», — передает госкорпорация.
Таким образом, пуск перенесен «для устранения недочетов». По словам заместителя гендиректора «Роскосмоса» Ивана Данилова, «фронт работы уже определен».
Речь идет о с разгонном блоке типа ДМ производства ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». «Протон-М» должен был отправить на орбиту гидрометеорологический спутник «Электро-Л» с Байконура в последний раз.
Ракета «Протон» эксплуатируется с середины 1960-х годов. В будущем ее должны заменить ракеты семейства «Ангара».
Крупный звездопад смогли увидеть казахстанцы в ночь на 14 декабря.