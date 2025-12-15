Мэр Скрябин: над одним из районов Ростова-на-Дону отразили атаку БПЛА

Российские военные отразили атаку БПЛА над территорией Железнодорожного района Ростова-на-Дону, сообщил глава города Александр Скрябин.
«Атака БПЛА отражена над Железнодорожным районом города Ростова-на-Дону. На месте работают оперативные службы», — написал он в своём Telegram-канале.
Мэр отметил, что, согласно предварительным данным, никто не пострадал. Скрябин добавил, что в настоящее время уточняется информация о последствиях на земле.
Напомним, ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал, что в ночь с 13 на 14 декабря Вооружённые силы России отразили атаку украинских дронов в Каменске-Шахтинском, а также в Каменском, Усть-Донецком и Милютинском районах. Минобороны РФ сообщало, что в небе над регионом было сбито четыре вражеских беспилотных летательных аппарата.
В ночь с 14 на 15 декабря мэр Москвы Сергей Собянин написал о двух уничтоженных БПЛА, летевших в сторону российской столицы. Также стало известно, что вечером 14 декабря за четыре часа силы противовоздушной обороны РФ сбили 56 украинских беспилотников над восемью регионами. Над Белгородской областью было обезврежено 24 беспилотника, над Брянской — 17, над Тульской — пять, над Курской — три. Кроме того, по два дрона нейтрализовали над Калужской, Рязанской, Московской областями и ещё один — над Воронежской.