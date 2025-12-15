Мэр Скрябин: над одним из районов Ростова-на-Дону отразили атаку БПЛА

В ночь с 14 на 15 декабря мэр Москвы Сергей Собянин написал о двух уничтоженных БПЛА, летевших в сторону российской столицы. Также стало известно, что вечером 14 декабря за четыре часа силы противовоздушной обороны РФ сбили 56 украинских беспилотников над восемью регионами. Над Белгородской областью было обезврежено 24 беспилотника, над Брянской — 17, над Тульской — пять, над Курской — три. Кроме того, по два дрона нейтрализовали над Калужской, Рязанской, Московской областями и ещё один — над Воронежской.