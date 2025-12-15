В Приморье после налёта на курятник лесной кот попал в центр «Тигр»

В Хасанском районе Приморья дальневосточный лесной кот забрался в курятник приусадебного участка и после поимки «на месте преступления» попал в центр реабилитации диких животных «Тигр». В центре отметили, что животное выглядит здоровым, его вес близок к нормальному, а дальнейшую судьбу хищника определят по результатам ветеринарного осмотра и наблюдения.