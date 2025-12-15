В Приморье после налёта на курятник лесной кот попал в центр «Тигр»

В Хасанском районе Приморья дальневосточный лесной кот забрался в курятник приусадебного участка и после поимки «на месте преступления» попал в центр реабилитации диких животных «Тигр». В центре отметили, что животное выглядит здоровым, его вес близок к нормальному, а дальнейшую судьбу хищника определят по результатам ветеринарного осмотра и наблюдения.
Как написал Telegram-канал «Центр “Тигр”», сотрудники организации выразили благодарность Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края за оперативную работу по передаче зверя специалистам.
Напомним, несколькими днями ранее «АиФ-Приморье» сообщали о другом дальневосточном лесном коте: истощённого зверя с переломом передней лапы доставили в центр «Тигр», где подготовили к операции и надеются восстановить здоровье животного.
В той публикации зоозащитники сообщили о сборе пожертвований на рентген-кассеты через краудфандинг. По данным центра, сейчас начинается период, когда диагностические исследования требуются практически ежедневно, и учреждение продолжает сбор, а также рассчитывает на информационную поддержку.