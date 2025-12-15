МЧС предупредило новосибирцев о пожароопасности новогодних украшений

Жителей Новосибирской области предупредили о том, что использование некоторых новогодних украшений может быть опасно для жизни. Дело в том, что обилие гирлянд может привести к перегрузке сети и короткому замыканию, а мишура и дождик легко воспламеняются, бумажные украшения быстро горят. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
— При украшении квартиры не размещайте декор у электроприборов, проводки и розеток, используйте только сертифицированные гирлянды с исправной изоляцией, не перегружайте сеть, не оставляйте гирлянды без присмотра, выбирайте украшения из негорючих материалов — стекло, металл или керамика, — рекомендовали специалисты.
Также в ведомстве напомнили, что в подъездах, лестничных клетках и межлестничных пространствах по правилам противопожарного режима РФ запрещено размещать горючие новогодние украшения. Нарушителям грозит штраф, а если возник пожар с тяжкими последствиями — уголовная ответственность.