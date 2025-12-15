МЧС предупредило новосибирцев о пожароопасности новогодних украшений

Жителей Новосибирской области предупредили о том, что использование некоторых новогодних украшений может быть опасно для жизни. Дело в том, что обилие гирлянд может привести к перегрузке сети и короткому замыканию, а мишура и дождик легко воспламеняются, бумажные украшения быстро горят. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.