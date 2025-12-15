Сильный туман задержал в Омске семь самолетов

Погодные условия послужили веской причины опоздания с вылетом всех утренних рейсов из Омска. С опозданием от 20 минут (авиакомпания «Победа») до 6 часов (авиакомпания «Уральские авиалинии») вылетят четыре рейса в Москву. На несущественные 20 минут задержался в Омске авиалайнер в Санкт-Петербург (авиакомпания «Россия»). Почти на 2 часа улетит позже рейс в столицу соседнего государства — Астану (авиакомпания «QAZAQ AIR»). А больше всех не повезло пассажирам, надеявшимся быть сегодня утром в Казани: рейс в столицу Татарстана, выполняемый авиакомпанией «Северный ветер», завис в Омске на 10 часов.