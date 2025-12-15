Новосибирская область укрепила лидерство на потребительском рынке Сибири

Власти также уделяют внимание доступности торговли в селах, в 2025 году на обеспечение торгового обслуживания в 278 населённых пунктах направлено 14,6 миллиона рублей, на 2026-й запланировано 21 миллион. Популярны ярмарочные форматы, уже проведённые оптово-розничные и социальные ярмарки показали стабильный товарооборот, а проект «Областная социальная ярмарка» получил федеральное признание.