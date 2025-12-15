Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирская область укрепила лидерство на потребительском рынке Сибири

Региональные производители представили свыше 30 тысяч товаров на маркетплейсах в рамках проекта «Сделано в Новосибирской области».

Источник: Freepik

Новосибирская область подтвердила лидерство на потребительском рынке Сибири. По данным Новосибирскстата, за десять месяцев 2025 года оборот оптовой торговли региона составил около 2,4 триллиона рублей, розничной — почти 981 миллиард.

Более 39% оборота формируют торговые сети с цифровыми технологиями. Активно растёт электронная коммерция, за январь-сентябрь онлайн-продажи достигли 92,9 миллиарда рублей. Региональные производители представили свыше 30 тысяч товаров на маркетплейсах в рамках проекта «Сделано в Новосибирской области».

Власти также уделяют внимание доступности торговли в селах, в 2025 году на обеспечение торгового обслуживания в 278 населённых пунктах направлено 14,6 миллиона рублей, на 2026-й запланировано 21 миллион. Популярны ярмарочные форматы, уже проведённые оптово-розничные и социальные ярмарки показали стабильный товарооборот, а проект «Областная социальная ярмарка» получил федеральное признание.

На 2026 год запланирована масштабная новогодняя ярмарочная кампания с общим финансированием 73,2 миллиона рублей. Замминистра Дмитрий Гришунин подчеркнул, что регион системно работает над доступностью торговли, поддержкой местных производителей и развитием ярмарочной торговли.