Новосибирская область укрепила лидерство на потребительском рынке Сибири

Новосибирская область подтвердила лидерство на потребительском рынке Сибири. По данным Новосибирскстата, за десять месяцев 2025 года оборот оптовой торговли региона составил около 2,4 триллиона рублей, розничной — почти 981 миллиард.
Более 39% оборота формируют торговые сети с цифровыми технологиями. Активно растёт электронная коммерция, за январь-сентябрь онлайн-продажи достигли 92,9 миллиарда рублей. Региональные производители представили свыше 30 тысяч товаров на маркетплейсах в рамках проекта «Сделано в Новосибирской области».
Власти также уделяют внимание доступности торговли в селах, в 2025 году на обеспечение торгового обслуживания в 278 населённых пунктах направлено 14,6 миллиона рублей, на 2026-й запланировано 21 миллион. Популярны ярмарочные форматы, уже проведённые оптово-розничные и социальные ярмарки показали стабильный товарооборот, а проект «Областная социальная ярмарка» получил федеральное признание.
На 2026 год запланирована масштабная новогодняя ярмарочная кампания с общим финансированием 73,2 миллиона рублей. Замминистра Дмитрий Гришунин подчеркнул, что регион системно работает над доступностью торговли, поддержкой местных производителей и развитием ярмарочной торговли.