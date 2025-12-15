Движение через ж/д переезд на Салтыкова-Щедрина ограничили в Хабаровске

Сегодня, 15 декабря, будет ограничено движение по улице Салтыкова-Щедрина в Хабаровске. Из-за срочных работ на железнодорожном переезде проезд будет однополосным. Работы продолжатся в течение дня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ремонтные работы на переезде планируют закончить до 17:00. Автомобилистам рекомендуют планировать маршруты, пассажирам общественного транспорта — следить за движением автобусов в режиме реального времени.
Актуальную информацию о работе маршрутов и прогноз прибытия можно получить на официальном сайте «Транспорт27.рф», через мобильное приложение «Go2bus» или по круглосуточному телефону диспетчерской службы МБУ «ХМНИЦ»: 45−00−56.