Движение через ж/д переезд на Салтыкова-Щедрина ограничили в Хабаровске

Ремонтные работы на переезде планируют закончить до 17:00.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня, 15 декабря, будет ограничено движение по улице Салтыкова-Щедрина в Хабаровске. Из-за срочных работ на железнодорожном переезде проезд будет однополосным. Работы продолжатся в течение дня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Ремонтные работы на переезде планируют закончить до 17:00. Автомобилистам рекомендуют планировать маршруты, пассажирам общественного транспорта — следить за движением автобусов в режиме реального времени.

Актуальную информацию о работе маршрутов и прогноз прибытия можно получить на официальном сайте «Транспорт27.рф», через мобильное приложение «Go2bus» или по круглосуточному телефону диспетчерской службы МБУ «ХМНИЦ»: 45−00−56.