Движение через ж/д переезд на Салтыкова-Щедрина ограничили в Хабаровске

Сегодня, 15 декабря, будет ограничено движение по улице Салтыкова-Щедрина в Хабаровске. Из-за срочных работ на железнодорожном переезде проезд будет однополосным. Работы продолжатся в течение дня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».