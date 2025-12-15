Кто выйдет на пенсию в 2026 году: россиянам разъяснили новые правила

2026 год станет завершающим этапом переходного периода, в ходе которого постепенно повышался пенсионный возраст. По словам эксперта Президентской академии (РАНХиГС) Татьяны Подольской, в этом году право выйти на пенсию получат мужчины, родившиеся в 1962 году, и женщины, появившиеся на свет в 1967 году.