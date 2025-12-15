Кто выйдет на пенсию в 2026 году: россиянам разъяснили новые правила

2026 год станет завершающим этапом переходного периода, в ходе которого постепенно повышался пенсионный возраст. По словам эксперта Президентской академии (РАНХиГС) Татьяны Подольской, в этом году право выйти на пенсию получат мужчины, родившиеся в 1962 году, и женщины, появившиеся на свет в 1967 году.
«В дальнейшем правила выхода на пенсию станут едиными: мужчины смогут уйти на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины — в 60 лет», — уточнила специалист в беседе с агентством «Прайм».
Кроме того, законодательство предусматривает возможность отсрочить выход на пенсию. Тем, кто решит воспользоваться этим вариантом, будут начисляться повышенные коэффициенты — как для фиксированной выплаты, так и для индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Татьяна Подольская обратила внимание, что такая опция может оказаться полезной для граждан, которым не удалось накопить минимальное количество баллов ИПК.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что угрозы повышения пенсионного возраста в России в ближайшее время не существует. По ее словам, рост производительности труда позволяет содержать большее количество пенсионеров, несмотря на старение населения.