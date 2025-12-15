Уроженец СССР Алекс Клейтман погиб в Сиднее, спасая жену от террориста

Алекс Клейтман, выходец из СССР, погиб 14 декабря во время теракта на пляже Бонди в Сиднее. Мужчина ценой своей жизни защитил свою супругу Ларису. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на свидетельства очевидцев и родных.
По свидетельству вдова погибшего Ларисы Клейтман, ее муж поднялся, чтобы прикрыть ее от нападения, после чего получил смертельное огнестрельное ранение. Супруги, прожившие в браке около 50 лет, эмигрировали в Австралию из Украинской ССР. Они находились на пляже, чтобы отпраздновать еврейский праздник Ханука, на котором собралось около 2000 человек, говорится в сообщении.
Теракт произошел утром 14 декабря. Изначально сообщалось, что в результате нападения погибли 12 человек. Позже в Сети также появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина голыми руками обезвредил террориста, расстреливавшего людей. Он подбежал к стрелявшему со спины, вступил с ним в борьбу и вырвал оружие из рук. Оказалось, что это был торговец фруктами. После этого нападавший попытался скрыться с места происшествия.