Уроженец СССР Алекс Клейтман погиб в Сиднее, спасая жену от террориста

Теракт произошел утром 14 декабря. Изначально сообщалось, что в результате нападения погибли 12 человек. Позже в Сети также появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина голыми руками обезвредил террориста, расстреливавшего людей. Он подбежал к стрелявшему со спины, вступил с ним в борьбу и вырвал оружие из рук. Оказалось, что это был торговец фруктами. После этого нападавший попытался скрыться с места происшествия.