Эксперт назвала скрытую опасность компьютерных игр

Невролог Коваленко: Компьютерные игры могут спровоцировать болезнь Альцгеймера.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые любят после работы «залипнуть» в компьютерные игры или сериалы. Однако чрезмерное увлечение такими развлечениями может повышать риск деменции и болезни Альцгеймера. Об этом KP.RU рассказала врач-невролог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, кандидат медицинских наук Екатерина Коваленко.

«Поглощенность компьютерными играми и сериалами приводит к избеганию социальных контактов, малоподвижному образу жизни. И это да, риски развития деменции», — подчеркнула эксперт.

При этом Коваленко отметила, что цифровые развлечения могут приносить пользу. Они развивают внимание, мышление и некоторые когнитивные навыки, если использовать их умеренно.

Специалист советует соблюдать баланс. Игры и сериалы допустимы, но не должны заменять общение, физическую активность и реальную жизнь.

Ранее академик Евгений Рогаев предупредил, что сильный иммунитет может быть опасен для мозга. Определенные иммунные клетки способны провоцировать болезнь Альцгеймера.