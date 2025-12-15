Эксперт назвала скрытую опасность компьютерных игр

Некоторые любят после работы «залипнуть» в компьютерные игры или сериалы. Однако чрезмерное увлечение такими развлечениями может повышать риск деменции и болезни Альцгеймера. Об этом KP.RU рассказала врач-невролог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, кандидат медицинских наук Екатерина Коваленко.