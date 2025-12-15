В Госдуме хотят, чтобы в школах показали советские и российские новогодние сказки

Российским школам предложили в преддверии Нового года показывать ученикам советские и российские сказки с соответствующей тематикой. С таким предложением выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко.
«Я бы хотел предложить школам показывать советские и российские сказки и мультфильмы с новогодней тематикой», — сказал Антропенко РИА Новости, подчеркнув, что сюжеты этих картин пронизаны душевностью и добром.
Депутат назвал несколько фильмов-сказок, которые, по его мнению, стоит показать российским школьникам. Среди них «Новогодние приключения Маши и Вити», «Снежная Королева», «Морозко» и другие.
Ранее психолог рассказала, почему родителям важно читать детям сказки — это устанавливает связь между ребенком и взрослым, а также помогает малышу развивать критическое мышление.