Беспилотники помогут фиксировать незаконные рубки на Байкале

Напомним, федеральный закон о сохранении экосистемы озера Байкал и развитии Байкальской природной территории принят Государственной Думой Российской Федерации 9 декабря во втором и в окончательном, третьем, чтении: теперь любые решения по использованию земли в центральной экологической зоне будут возможны только при положительном заключении Российской академии наук.