Беспилотники помогут фиксировать незаконные рубки на Байкале

IrkutskMedia, 15 декабря. Беспилотники возможно использовать для пресечения незаконных рубок на Байкале. Директор по продуктовому развитию ГК «Урбантех» Дмитрий Новиков рассказал, как современные технологии помогают выявлять нарушения.
По мнению главы отдела корпорации, которым он поделился с РИА новости, дроны могут оперативно обследовать труднодоступные участки, фиксировать начальные этапы незаконных рубок и, что особенно актуально по новому закону о запрете сплошных рубок байкальской экологической зоне, документально контролировать процесс санкционированных заготовок.
Напомним, федеральный закон о сохранении экосистемы озера Байкал и развитии Байкальской природной территории принят Государственной Думой Российской Федерации 9 декабря во втором и в окончательном, третьем, чтении: теперь любые решения по использованию земли в центральной экологической зоне будут возможны только при положительном заключении Российской академии наук.