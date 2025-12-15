Два населенных пункта на Курилах обесточены из-за ураганного ветра

Обрушившийся на Курилы мощный циклон с ураганным ветром до 38 м/с и сильными осадками обесточил два населенных пункта в Кунашире. Речь идет о поселке городского типа Южно-Курильск и селе Отрада. Об этом сообщает министерство энергетики Сахалинской области в своем телеграм-канале.