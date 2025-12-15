Ричмонд
Два населенных пункта на Курилах обесточены из-за ураганного ветра

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Южно-Курильске и Отраде на Курилах.

Источник: Комсомольская правда

Обрушившийся на Курилы мощный циклон с ураганным ветром до 38 м/с и сильными осадками обесточил два населенных пункта в Кунашире. Речь идет о поселке городского типа Южно-Курильск и селе Отрада. Об этом сообщает министерство энергетики Сахалинской области в своем телеграм-канале.

«Стихия нанесла серьёзный ущерб: повреждено около 20 опор электросетей разного класса напряжения», — говорится в сообщении ведомства.

Над восстановлением электроснабжения потребителей работают три бригады энергетиков. Они трудятся в непростых условиях — в регионе сохраняется сильный ветер и осадки. Ситуация находится на контроле Минэнерго Сахалина.

Напомним, в начале декабря мощный циклон, пришедший со стороны Охотского моря, накрыл Камчатский край. Полуостров заливало дождем, заметало снегом, а скорость ветра при порывах местами достигала 50 метров в секунду.

