Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровские бойцы получили технику и оборудование в подарок к Новому году

На передовую доставили более ста комплектов спутниковой связи, столько же квадрокоптеров, а также 1300 FPV-дронов.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае состоялась очередная отправка гуманитарной и технической помощи военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Поддержку получили подразделения группировки войск «Восток» и добровольческий отряд БАРС-8 «Хабаровск».

На передовую доставили более ста комплектов спутниковой связи, столько же квадрокоптеров, а также 1300 FPV-дронов. Техника предназначена для обеспечения связи, разведки и выполнения боевых задач в полевых условиях.

В состав груза также вошли отопители, системы радиоэлектронной борьбы, радиостанции, оборудование для инженерных подразделений и комплектующие для его обслуживания. Военнослужащим передали инструменты и расходные материалы для мастерских, медикаменты и другие необходимые вещи.

Во время поездки представители отряда БАРС-8 показали полевые мастерские, где проводится ремонт техники и вооружения. Также состоялось вручение государственных наград и открытие памятника, посвящённого бойцам и командирам 35-й армии, погибшим в ходе специальной военной операции.

«Наша помощь и весточки из дома очень нужны ребятам на передовой. Мы рядом и будем поддерживать их до возвращения с Победой», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.