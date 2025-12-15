Хабаровские бойцы получили технику и оборудование в подарок к Новому году

В Хабаровском крае состоялась очередная отправка гуманитарной и технической помощи военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Поддержку получили подразделения группировки войск «Восток» и добровольческий отряд БАРС-8 «Хабаровск».
На передовую доставили более ста комплектов спутниковой связи, столько же квадрокоптеров, а также 1300 FPV-дронов. Техника предназначена для обеспечения связи, разведки и выполнения боевых задач в полевых условиях.
В состав груза также вошли отопители, системы радиоэлектронной борьбы, радиостанции, оборудование для инженерных подразделений и комплектующие для его обслуживания. Военнослужащим передали инструменты и расходные материалы для мастерских, медикаменты и другие необходимые вещи.
Во время поездки представители отряда БАРС-8 показали полевые мастерские, где проводится ремонт техники и вооружения. Также состоялось вручение государственных наград и открытие памятника, посвящённого бойцам и командирам 35-й армии, погибшим в ходе специальной военной операции.
«Наша помощь и весточки из дома очень нужны ребятам на передовой. Мы рядом и будем поддерживать их до возвращения с Победой», — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.