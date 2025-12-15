Омск 15 декабря официально примет статус «Культурной столицы России 2026»

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своём телеграм-канале, что 15 декабря Омск официально примет статус «Культурная столица России 2026». В воскресенье, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» прошёл выбор города, который получит звание культурной столицы страны в 2027 году.
«Дорогие омичи! Мы долго к этому готовились, нас ждёт яркий год! Всех жителей России приглашаю в наш любимый Омск и Омскую область!» — рассказал глава региона.
Также отмечается, что культурный год в Омске планируют сделать насыщенным. По предварительным данным, запланировано свыше тысячи мероприятий, в том числе события всероссийского масштаба.