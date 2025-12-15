Врачи скорой во Владивостоке спасли пожилую женщину с острым инфарктом

Во Владивостоке бригада скорой медицинской помощи оперативно отреагировала на вызов и спасла жизнь 75-летней пациентке, у которой развился острый инфаркт миокарда. Благодаря слаженным действиям фельдшеров и последующей работе кардиохирургов, женщина была своевременно доставлена в специализированный центр и успешно прооперирована. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Вызов поступил утром 8 декабря. Сама пациентка сообщила, что испытывает сильные сжимающие боли за грудиной, отдающие в шею. Как выяснилось, боль возникла еще глубокой ночью, но женщина, приняв лекарства, решила переждать до утра. К счастью, она все же вызвала скорую помощь. На место оперативно выехала бригада подстанции «Чуркин» в составе фельдшеров Валентины Мишиной и Ксении Нагибиной. Снятая электрокардиограмма сразу показала картину острого инфаркта — состояния, напрямую угрожающего жизни.
Медики скорой оказали пациентке необходимую экстренную помощь и максимально быстро доставили ее в региональный сосудистый центр на базе Приморской краевой клинической больницы № 1. Там рентгенхирурги безотлагательно выполнили стентирование — операцию по восстановлению кровотока в закупоренной сердечной артерии. Вмешательство прошло успешно, и сейчас пациентка уже переведена в общую палату, начала самостоятельно передвигаться, а ее состояние, по словам врачей, больше не вызывает опасений.