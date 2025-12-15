Врачи скорой во Владивостоке спасли пожилую женщину с острым инфарктом

Медики скорой оказали пациентке необходимую экстренную помощь и максимально быстро доставили ее в региональный сосудистый центр на базе Приморской краевой клинической больницы № 1. Там рентгенхирурги безотлагательно выполнили стентирование — операцию по восстановлению кровотока в закупоренной сердечной артерии. Вмешательство прошло успешно, и сейчас пациентка уже переведена в общую палату, начала самостоятельно передвигаться, а ее состояние, по словам врачей, больше не вызывает опасений.