В Красноярске открылся планетарий и выставка метеоритов

Теперь он будет работать ежедневно, кроме понедельника, и станет частью программы «Как Сибирь соприкоснулась с космосом», сообщают в музее.
Участники экскурсии сначала увидят самую большую за Уралом коллекцию метеоритов и послушают о Тунгусском феномене, произошедшем 30 июня 1908 в бассейне реки Подкаменная Тунгуска. Также в экспозиции — мемориальные предметы участников первых исследовательских экспедиций, фотографии и архивные документы, природные объекты, ощутившие на себе последствия мощного взрыва.
В планетарии гостей музея ждет 30-минутный фильм об истории изучения небесных тел и освоении космоса.
Добавим, вместе с этим 13 декабря открылась выставка космонавта Кирилла Пескова. Он передал музею предметы, побывавшие вместе с ним на орбите: флаги, фотографии, космические носки, нашивки и напечатанный на 3D принтере куб — результат научного эксперимента, проведенного на МКС.
