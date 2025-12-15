Ричмонд
В Красноярске открылся планетарий и выставка метеоритов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне в Красноярском краеведческом музее состоялось открытие полнокупольного планетария.

Источник: НИА Красноярск

Теперь он будет работать ежедневно, кроме понедельника, и станет частью программы «Как Сибирь соприкоснулась с космосом», сообщают в музее.

Участники экскурсии сначала увидят самую большую за Уралом коллекцию метеоритов и послушают о Тунгусском феномене, произошедшем 30 июня 1908 в бассейне реки Подкаменная Тунгуска. Также в экспозиции — мемориальные предметы участников первых исследовательских экспедиций, фотографии и архивные документы, природные объекты, ощутившие на себе последствия мощного взрыва.

В планетарии гостей музея ждет 30-минутный фильм об истории изучения небесных тел и освоении космоса.

Добавим, вместе с этим 13 декабря открылась выставка космонавта Кирилла Пескова. Он передал музею предметы, побывавшие вместе с ним на орбите: флаги, фотографии, космические носки, нашивки и напечатанный на 3D принтере куб — результат научного эксперимента, проведенного на МКС.

