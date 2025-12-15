В Красноярске открылся планетарий и выставка метеоритов

Участники экскурсии сначала увидят самую большую за Уралом коллекцию метеоритов и послушают о Тунгусском феномене, произошедшем 30 июня 1908 в бассейне реки Подкаменная Тунгуска. Также в экспозиции — мемориальные предметы участников первых исследовательских экспедиций, фотографии и архивные документы, природные объекты, ощутившие на себе последствия мощного взрыва.