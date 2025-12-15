Бастрыкин запросил доклад о расследовании инцидента в бассейне в Якутии

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Они приступили к изучению технической документации, регламентирующей требования к санитарному состоянию искусственного водоема. Кроме того, были начаты другие следственные действия и экспертные исследования.