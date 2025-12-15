Бастрыкин запросил доклад о расследовании инцидента в бассейне в Якутии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от подчинённых доложить ему о ходе и результатах расследования дела, возбужденного в связи отравлением детей хлором в бассейне в якутском городе Нерюнгри, сообщили в пресс-службе ведомства.
13 декабря министерство здравоохранения Якутии проинформировало, что 13 детей отравились хлором в бассейне Нерюнгри. Состояние здоровья пациентов врачи оценили как удовлетворительное. Пострадавших направляли на амбулаторное лечение.
По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Они приступили к изучению технической документации, регламентирующей требования к санитарному состоянию искусственного водоема. Кроме того, были начаты другие следственные действия и экспертные исследования.
«Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в публикации в Telegram-канале Следственного комитета.
В сообщении подчеркивается, что исполнение поручения Бастрыкина находится на контроле в центральном аппарате ведомства.