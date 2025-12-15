Умер первый директор омской гимназии № 159

Печальная новость появилась на официальной странице омской гимназии № 159 в соцсети «ВКонтакте». 13 декабря умер Геннадий Трунов — первый директор этого учебного заведения. Ему было 70 лет.
«Это невосполнимая утрата для всего гимназического сообщества. Светлая память о Геннадии Васильевиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал. Он был человеком, стоявшим у истоков создания гимназии, ее первым директором. Всю свою жизнь он посвятил служению родному учебному заведению», — говорится в некрологе образовательного учреждения.
Также в гимназии сообщили, что Геннадий Трунов продолжал работать в родном ему учреждении даже после выхода на пенсию в качестве сторожа и слесаря. Прощание с педагогом пройдет 17.12.2025 года, с 10.00 до 11.00, по адресу улица Нахимова дом 60/3.