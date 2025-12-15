Умер первый директор омской гимназии № 159

«Это невосполнимая утрата для всего гимназического сообщества. Светлая память о Геннадии Васильевиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал. Он был человеком, стоявшим у истоков создания гимназии, ее первым директором. Всю свою жизнь он посвятил служению родному учебному заведению», — говорится в некрологе образовательного учреждения.