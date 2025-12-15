Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер первый директор омской гимназии № 159

Учебному заведению, расположенному в Амурском поселке, Геннадий Трунов посвятил всю трудовую жизнь.

Источник: Комсомольская правда

Печальная новость появилась на официальной странице омской гимназии № 159 в соцсети «ВКонтакте». 13 декабря умер Геннадий Трунов — первый директор этого учебного заведения. Ему было 70 лет.

«Это невосполнимая утрата для всего гимназического сообщества. Светлая память о Геннадии Васильевиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал. Он был человеком, стоявшим у истоков создания гимназии, ее первым директором. Всю свою жизнь он посвятил служению родному учебному заведению», — говорится в некрологе образовательного учреждения.

Также в гимназии сообщили, что Геннадий Трунов продолжал работать в родном ему учреждении даже после выхода на пенсию в качестве сторожа и слесаря. Прощание с педагогом пройдет 17.12.2025 года, с 10.00 до 11.00, по адресу улица Нахимова дом 60/3.