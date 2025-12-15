Миллиардер Экман пожертвовал 100 000 долларов обезоружившему стрелка в Сиднее

Мужчина, который обезоружил одного из стрелков на пляже в Сиднее, получит 100 тысяч долларов. Такую сумму пожертвовал для него миллиардер из США Билл Экман, информирует британское издание Daily Mail.
Речь идёт о 43-летнем Ахмеде аль-Ахмеде, случайном прохожем, который отобрал оружие у подозреваемого в стрельбе. Этот момент попал на видео. СМИ сообщали, что он был ранен и попал на видео.
Экман также объявил в социальных сетях об открытии сбора в пользу Ахмеда аль-Ахмеда.
Ранее полиция Австралии сообщила, что преступниками, устроившими стрельбу на пляже, оказались 50-летний мужчина и его 24-летний сын.
Напомним, чудовищный теракт произошел в Австралии. На пляже Бонди в Сиднее двое стрелков открыли огонь из винтовок по тысячам людей, собравшихся там отметить первый день еврейского праздника Ханука. Они успели сделать 50−60 выстрелов. При этом погибли 16 человек, в том числе один ребёнок.
