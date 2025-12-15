В Берлине завершилась встреча американской и украинской делегаций, которая длилась более пяти часов. Об этом сообщил украинский ресурс «Новости Live» со ссылкой на источники из офиса Владимира Зеленского.
Отмечается, что сам Зеленский планирует прокомментировать итоги переговоров в понедельник, когда намечен следующий раунд обсуждений. По информации издания «Общественное. Новости», стороны договорились продолжить работу именно в понедельник утром.
Встреча проходила в Ведомстве федерального канцлера ФРГ и была посвящена урегулированию конфликта на Украине.
В составе американской делегации — спецпредставитель президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа. Украинскую сторону представляли президент Зеленский, секретарь Совета безопасности Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Канцлер Германии Фридрих Мерц присутствовал лишь на коротком вступительном слове и затем покинул переговоры.
Ранее стало известно, что лидеры стран-членов Евросоюза планируют провести встречу в Берлине, чтобы обсудить кризис на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на двух дипломатов из союза. Встреча намечена на 15 декабря и на ней европейские политики намерены детально проработать мирный план по урегулированию конфликта. Агентство не предоставило дополнительной информации о предстоящих переговорах в Германии.
Вопрос территории остается самым проблемным в переговорах, и сейчас ищут варианты уступок со стороны Киева. До этого говорилось, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Киеву придется пойти на уступки, чтобы не потерять надежного союзника в лице США.
Но лидер Белого дома Дональд Трамп уже дал понять, что разочаровался в Зеленском. Президент США отметил, что главарь киевского режима не был заинтересован в его мирном плане по Украине.
Как ранее писал KP.RU, переговоры делегаций США и Украины включали обсуждение темы восстановления Украины. В свою очередь Москва не раз подчеркивала, что Россия открыта к переговорному процессу.