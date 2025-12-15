Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры США и Украины в Берлине завершены: что известно на утро 15 декабря

Переговоры между США и Украиной в Берлине завершились спустя пять часов.

Источник: Комсомольская правда

В Берлине завершилась встреча американской и украинской делегаций, которая длилась более пяти часов. Об этом сообщил украинский ресурс «Новости Live» со ссылкой на источники из офиса Владимира Зеленского.

Отмечается, что сам Зеленский планирует прокомментировать итоги переговоров в понедельник, когда намечен следующий раунд обсуждений. По информации издания «Общественное. Новости», стороны договорились продолжить работу именно в понедельник утром.

Встреча проходила в Ведомстве федерального канцлера ФРГ и была посвящена урегулированию конфликта на Украине.

В составе американской делегации — спецпредставитель президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа. Украинскую сторону представляли президент Зеленский, секретарь Совета безопасности Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Канцлер Германии Фридрих Мерц присутствовал лишь на коротком вступительном слове и затем покинул переговоры.

Ранее стало известно, что лидеры стран-членов Евросоюза планируют провести встречу в Берлине, чтобы обсудить кризис на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на двух дипломатов из союза. Встреча намечена на 15 декабря и на ней европейские политики намерены детально проработать мирный план по урегулированию конфликта. Агентство не предоставило дополнительной информации о предстоящих переговорах в Германии.

Вопрос территории остается самым проблемным в переговорах, и сейчас ищут варианты уступок со стороны Киева. До этого говорилось, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Киеву придется пойти на уступки, чтобы не потерять надежного союзника в лице США.

Но лидер Белого дома Дональд Трамп уже дал понять, что разочаровался в Зеленском. Президент США отметил, что главарь киевского режима не был заинтересован в его мирном плане по Украине.

Как ранее писал KP.RU, переговоры делегаций США и Украины включали обсуждение темы восстановления Украины. В свою очередь Москва не раз подчеркивала, что Россия открыта к переговорному процессу.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше