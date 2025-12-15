Диетолог Кованова: день новогоднего переедания нужно отрабатывать три дня

За каждый день переедания во время новогодних каникул предстоит сгонять вес три дня, предупредила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
«Быстро не получится сбросить вес, потому что если вы за новогодний стол съели 4500 ккал, а такое может быть, то, скорее всего, вам потребуется неделя для отработки излишков. А с учетом того, что новогодние праздники — это 8−10 дней, то можно легко умножить и получить сумму “отработок”. Считайте, один день переели — три дня сгоняем», — пояснила специалист.
Специалист отметила, что чем раньше человек начнет питаться в обычном режиме, тем проще ему будет сгонять вес.
Диетолог также посоветовала поработать над некоторыми новогодними блюдами, чтобы сделать их более полезными. Например, она посоветовала заменить картошку в салате оливье на авокадо.
