Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 декабря

Близнецам день может напомнить о прошлых неприятностях. Они уже не будут сильно влиять на настроение, но требуют внимания. Не игнорируйте остаточные симптомы болезни, беспорядок или старые конфликты — возможно, предстоят заключительные дела или процедуры в ближайший месяц.