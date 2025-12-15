Ричмонд
Курсанты военного университета встретились с кадетами в Хабаровске

В школе имени Ушакова прошла профориентационная встреча.

Источник: Комсомольская правда

В кадетской школе имени Ушакова в Хабаровске прошла профориентационная встреча для учеников 11-х классов. Со старшеклассниками пообщались курсанты Военного университета Министерства обороны России имени князя Александра Невского. Визит состоялся в рамках их стажировки в редакции газеты Восточного военного округа «Суворовский натиск». Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

Будущие офицеры рассказали кадетам о профессии военного журналиста и о том, какую роль она играет в современной армии и информационном пространстве. Ребятам объяснили, какие задачи выполняют военные корреспонденты, в каких условиях они работают и как проходит служба. Отдельно курсанты остановились на теме поступления в военный вуз, подробно разъяснив порядок приема, перечень экзаменов и возможности целевого обучения.

Большой интерес у школьников вызвали вопросы социальных гарантий и перспектив после окончания университета. Кадетам рассказали о преимуществах военной службы по контракту, условиях обучения и дальнейшего распределения выпускников.

После выступления встреча перешла в формат живого диалога. Старшеклассники задавали вопросы о творческой стороне профессии, учебе в военном университете и повседневной жизни курсантов.