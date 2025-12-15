Курсанты военного университета встретились с кадетами в Хабаровске

Будущие офицеры рассказали кадетам о профессии военного журналиста и о том, какую роль она играет в современной армии и информационном пространстве. Ребятам объяснили, какие задачи выполняют военные корреспонденты, в каких условиях они работают и как проходит служба. Отдельно курсанты остановились на теме поступления в военный вуз, подробно разъяснив порядок приема, перечень экзаменов и возможности целевого обучения.