Собянин: средства ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву

В ночь с 13 на 14 декабря, согласно данным Министерства обороны РФ, над российскими регионами за восемь часов нейтрализовали 141 украинский беспилотник. В небе над Брянской областью было сбито 35 дронов, над Крымом — 32, над Кубанью — 22, над Тульской — 15, над Калужской — 13, над Курской — семь, над Рязанской и Ростовской — по четыре. Также три дрона ВСУ военные обезвредили над Белгородской областью, два — над Ленинградской, по одному — над Смоленской, Псковской, Новгородской и Московским регионом.