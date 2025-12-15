Собянин: средства ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву

Система противовоздушной обороны нейтрализовала ещё три беспилотника, следовавших в сторону Москвы, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву», — написал он в своём Telegram-канале.
Мэр уточнил, что к местам падения фрагментов уничтоженных БПЛА прибыли сотрудники экстренных служб.
Напомним, ранее, в ночь с 14 на 15 декабря, Собянин проинформировал, что российские военные обезвредили два беспилотника, которые летели в сторону Москвы.
Также стало известно, что атаку БПЛА отразили над территорией Железнодорожного района Ростова-на-Дону. Глава города Александр Скрябин отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Он также добавил, что информация о последствиях на земле уточняется.
В ночь с 13 на 14 декабря, согласно данным Министерства обороны РФ, над российскими регионами за восемь часов нейтрализовали 141 украинский беспилотник. В небе над Брянской областью было сбито 35 дронов, над Крымом — 32, над Кубанью — 22, над Тульской — 15, над Калужской — 13, над Курской — семь, над Рязанской и Ростовской — по четыре. Также три дрона ВСУ военные обезвредили над Белгородской областью, два — над Ленинградской, по одному — над Смоленской, Псковской, Новгородской и Московским регионом.