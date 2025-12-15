Стартовали продажи авиабилетов по субсидированным тарифам на 2026 год

Компания «Аэрофлот» осуществляет субсидируемые государством перелеты по 25-ти направлениям. Из Хабаровска по льготной цене можно улететь в Москву, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, а также в города ДФО — Магадан, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Владивосток.
Напомним, что действие льготной программы распространяется на молодежь и пенсионеров, льготные категории граждан, а также один будет туда и обратно по сниженному тарифу может купить любой житель дальневосточного федерального округа.