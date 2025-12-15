Со следующей недели в Красноярске запретят парковку у ледовых городков

В Красноярске с двадцатых чисел декабря начнут действовать ограничения на остановку и стоянку транспорта возле ледовых и ёлочных городков на время их работы. Об этом сообщили в мэрии.
Парковка будет запрещена с 6:00 до 23:00 часов в районе парка «Солнечная Поляна», скверов Космонавтов, Энтузиастов и имени Чернышевского:
- с 23 декабря до 31 января — на пр. Молодёжный, от ул. Микуцкого до ул. Светлова;
- с 24 декабря до 15 февраля — на ул. Березина, от ул. Герцена до ул. Чернышевского;
- с 25 декабря до 15 февраля — на ул. Николаева, от пр. Металлургов до ул. Устиновича;
- с 25 декабря до 15 февраля — на ул. Терешковой, от ул. Устиновича до дома № 8 по ул. Терешковой;
- с 25 декабря до 26 декабря — на проезде к Свято-Никольскому храму, от дома № 16 по ул. Коммунальная до дома № 26 по ул. Коммунальная.
«Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности во время работы ледовых городков», — пояснили в мэрии.