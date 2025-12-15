Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Со следующей недели в Красноярске запретят парковку у ледовых городков

В Красноярске с 23 декабря начнут действовать ограничения на остановку и стоянку транспорта возле ледовых и ёлочных городков на время их работы.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске с двадцатых чисел декабря начнут действовать ограничения на остановку и стоянку транспорта возле ледовых и ёлочных городков на время их работы. Об этом сообщили в мэрии.

Парковка будет запрещена с 6:00 до 23:00 часов в районе парка «Солнечная Поляна», скверов Космонавтов, Энтузиастов и имени Чернышевского:

  • с 23 декабря до 31 января — на пр. Молодёжный, от ул. Микуцкого до ул. Светлова;
  • с 24 декабря до 15 февраля — на ул. Березина, от ул. Герцена до ул. Чернышевского;
  • с 25 декабря до 15 февраля — на ул. Николаева, от пр. Металлургов до ул. Устиновича;
  • с 25 декабря до 15 февраля — на ул. Терешковой, от ул. Устиновича до дома № 8 по ул. Терешковой;
  • с 25 декабря до 26 декабря — на проезде к Свято-Никольскому храму, от дома № 16 по ул. Коммунальная до дома № 26 по ул. Коммунальная.

​ «Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности во время работы ледовых городков», — пояснили в мэрии.