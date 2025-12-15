Новосибирск победил в народном голосовании конкурса «Культурная столица»

В Москве в Национальном центре «Россия» 14 декабря прошла торжественная церемония подведения итогов общенационального конкурса «Культурная столица 2027 года». Новосибирск стал победителем в отдельной номинации — по итогам народного голосования. За город было отдано свыше 412 тысяч голосов. Об этом сообщили в мэрии города.
— Я хочу поблагодарить новосибирцев и сибиряков, которые своими голосами поддержали наш город в этом конкурсе. Обширная культурная программа, которую мы предложили в рамках конкурса на 2027 год, будет реализована. Это фестивали, крупные и небольшие креативные события, культурные проекты, — заявил мэр Максим Кудрявцев.
Всего в финал вошли восемь городов: Новосибирск, Сочи, Вологда, Рязань, Калуга, Ульяновск, Ставрополь и Челябинск. Последний город по совокупности оценок за все этапы конкурса получил статус «Культурной столицы 2027 года».