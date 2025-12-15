В Красноярском крае на 19% вырос интерес к работе на производстве

Эксперты выяснили, в каких субъектах Сибирского федерального округа наблюдается наибольший спрос на кадры и какие регионы предлагают самые высокие зарплаты. Красноярский край лидирует по количеству вакансий в данном направлении, составляя 19% от всех открытых в СФО позиций.