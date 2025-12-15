На фоне непогоды у Омска сбоит авиасообщение по трем направлениям

По состоянию на 8:00 понедельника, 15 декабря 2025 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о продолжительной задержке 5 рейсов по трем направлениям.
В частности, перенесен вылет трех бортов до Москвы. Почти на 5 часов — с 5:40 до 10:30 — отложен рейс компании «Аэрофлот» по данному направлению. Судя по всему, его «обгонит» изначально назначенный на 6:25 рейс компании «S7 Airlines», предварительно перенесенный на 8:55. Самым значительным, предварительно, окажется перенос вылета в столицу, назначенный на 6:35 — в расписании он теперь указан лишь на 11:55.
Однако названные показатели несопоставимы со временем ожидания вылета из Омска в Казань. Ожидается, что вместо 6:45 воздушное судно отправится в столицу Татарстана лишь в 16:30.
Третьим направлением с объявленным «сбоем» графика стала Астана: на момент публикации вылет борта отложен на 1 час 15 минут, до 10:05.
Вероятно, на сбое в графике вылета отразились погодные условия, «осложненные» метелью.