На фоне непогоды у Омска сбоит авиасообщение по трем направлениям

В частности, перенесен вылет трех бортов до Москвы. Почти на 5 часов — с 5:40 до 10:30 — отложен рейс компании «Аэрофлот» по данному направлению. Судя по всему, его «обгонит» изначально назначенный на 6:25 рейс компании «S7 Airlines», предварительно перенесенный на 8:55. Самым значительным, предварительно, окажется перенос вылета в столицу, назначенный на 6:35 — в расписании он теперь указан лишь на 11:55.