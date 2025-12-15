ЯНАО вошел в пятерку лидеров по закупкам гражданских беспилотников

На покупку гражданских беспилотников на Ямале потратили 111 млн рублей с начала года.
В 2025 году ЯНАО вошел в пятерку лидеров среди регионов по объемам госзакупок гражданских беспилотников: с начала года сумма завершенных контрактов достигла 111 млн рублей. Однако в целом по стране за этот период количество госзакупок беспилотников сократилось, сообщает «Коммерсант».
«По данным на конец ноября, лидером по объемам завершенных контрактов стала Москва (401 млн руб.). В пятерку также вошли Санкт-Петербург (211 млн руб.), Подмосковье (189 млн руб.), ЯНАО (111 млн руб.) и Приморский край (168 млн руб.)», — сообщается на сайте издания.
За период с января по ноябрь объем подобных закупок в России сократился в 4,3 раза по сравнению с тем же отрезком прошлого года. Согласно данным аналитической системы «Тендерплан», за указанный период было проведено 982 закупочные процедуры на совокупную сумму 2,6 млрд рублей.
Представители отрасли фиксируют неблагоприятную динамику: уменьшились не только объемы закупок, но и сроки действия заключаемых контрактов. В качестве одной из основных причин спада эксперты называют сокращение бюджетных ассигнований на региональном уровне.