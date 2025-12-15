ЯНАО вошел в пятерку лидеров по закупкам гражданских беспилотников

За период с января по ноябрь объем подобных закупок в России сократился в 4,3 раза по сравнению с тем же отрезком прошлого года. Согласно данным аналитической системы «Тендерплан», за указанный период было проведено 982 закупочные процедуры на совокупную сумму 2,6 млрд рублей.