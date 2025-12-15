Эксперт рассказал, что взять с собой в эконом, чтобы лететь как в бизнесе

Организация личного пространства в кресле — искусство компромисса между вашими потребностями и уважением к соседям. Есть простые тактики его улучшения. Используйте подушку и шаль, чтобы создать опору для шеи и спины, а также беруши или наушники с шумоподавлением, чтобы отгородиться от посторонних звуков. Если салон заполнен не полностью, можно вежливо предложить соседу поменяться местами или вовсе пересесть на ряд, где свободны сразу несколько кресел.