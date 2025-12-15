В пяти районах Красноярска начали работать елочные базары

Ранее, 10 декабря, такая площадка открылась в Центральном районе города. Для жителей Советского района подобные торговые точки откроются 16 декабря, а в Железнодорожном районе официальные места продажи елок начнут работать 20 декабря. В среднем цены на дерево-символ Нового года начинаются от двух тысяч рублей, в зависимости от его размера и пышности, а также от того, ель или пихта нужна покупателю для украшения дома. Последние стоят дороже.