Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Циклон несет холодный воздух в Свердловскую область

Новая неделя начнется для свердловчан с сильного похолодания. После относителньо теплых температур придут традиционные зимние морозы. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Морозы останутся в области на всю неделю.

Новая неделя начнется для свердловчан с сильного похолодания. После относителньо теплых температур придут традиционные зимние морозы. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Неделя начнется с усиливающегося похолодания: над регионом заполняется циклон, что обеспечивает и заток на Средний Урал холода, и дополнительное выхолаживание в системе циклона, и продолжающиеся осадки. Дневного прогрева не будет, в течение дня температура воздуха продолжит понижаться и достигнет минимума к утру вторника», — сказано в прогнозе.

В Екатеринбурге 15 декабря ожидается снегопад и малооблачная погода. Днем столбики термометров опустятся до −11, а к ночи похолодает до −15 градусов. Порывы ветра не более семи метров в секунду. Пик похолодания ожидается ночью вторника, когда морозы дойдут до отметки в −20 градусов.