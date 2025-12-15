Циклон несет холодный воздух в Свердловскую область

«Неделя начнется с усиливающегося похолодания: над регионом заполняется циклон, что обеспечивает и заток на Средний Урал холода, и дополнительное выхолаживание в системе циклона, и продолжающиеся осадки. Дневного прогрева не будет, в течение дня температура воздуха продолжит понижаться и достигнет минимума к утру вторника», — сказано в прогнозе.