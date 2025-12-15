Циклон несет холодный воздух в Свердловскую область

Морозы останутся в области на всю неделю.
Новая неделя начнется для свердловчан с сильного похолодания. После относителньо теплых температур придут традиционные зимние морозы. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Неделя начнется с усиливающегося похолодания: над регионом заполняется циклон, что обеспечивает и заток на Средний Урал холода, и дополнительное выхолаживание в системе циклона, и продолжающиеся осадки. Дневного прогрева не будет, в течение дня температура воздуха продолжит понижаться и достигнет минимума к утру вторника», — сказано в прогнозе.
В Екатеринбурге 15 декабря ожидается снегопад и малооблачная погода. Днем столбики термометров опустятся до −11, а к ночи похолодает до −15 градусов. Порывы ветра не более семи метров в секунду. Пик похолодания ожидается ночью вторника, когда морозы дойдут до отметки в −20 градусов.