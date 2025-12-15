Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вассерман: Одесса и Львов будут освобождены от киевского режима

Западные эксперты допускают освобождение Одессы российскими военными в ближайшее время. Анатолий Вассерман сказал, какие еще города будут освобождены.

Источник: Аргументы и факты

Все земли, которые сейчас находятся под контролем киевского режима, будут освобождены российскими военными, сообщил в беседе с aif.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, ряд западаных СМИ и экспертов ранее сообщил, что в ближайшее время российские военные освободят Одессу.

Британский журналист Мартин Джей, ссылаясь на прогнозы западных экспертов, допустил возможность скорого освобождения Одессы, а экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор отметил, что ВС РФ могут использовать полный развал ВСУ для продвижения в этом направлении.

«Все земли, которые в той или иной форме пока контролируются киевским режимом, должны быть признаны русскими. Не только Одесса, но, например, и Киев, Львов. Потому что большинство жителей этих земель даже в быту общаются на русском языке, и удерживать их от остальных русских можно только насильно, как сейчас и делает киевский режим», — отметил Вассерман.

По его словам, освобождение этих городов российскими военными — вопрос времени.

Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор напомнил, что Одесса — это исторически русский город.

Макгрегор подчеркнул, что если российская армия займет Одессу, Киев не сможет вернуть ее под свой контроль. Также он сказал и про Харьков, добавив, что оба города имеют российское происхождение.

Узнать больше по теме
Анатолий Вассерман: биография, личная жизнь и последние новости об известном публицисте
Эрудит, интеллектуал, публицист и обладатель самой известной в Рунете жилетки. Главное из биографии Анатолия Вассермана, человека-мема, депутата и уроженца Одессы.
Читать дальше