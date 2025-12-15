Все земли, которые сейчас находятся под контролем киевского режима, будут освобождены российскими военными, сообщил в беседе с aif.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Напомним, ряд западаных СМИ и экспертов ранее сообщил, что в ближайшее время российские военные освободят Одессу.
Британский журналист Мартин Джей, ссылаясь на прогнозы западных экспертов, допустил возможность скорого освобождения Одессы, а экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор отметил, что ВС РФ могут использовать полный развал ВСУ для продвижения в этом направлении.
«Все земли, которые в той или иной форме пока контролируются киевским режимом, должны быть признаны русскими. Не только Одесса, но, например, и Киев, Львов. Потому что большинство жителей этих земель даже в быту общаются на русском языке, и удерживать их от остальных русских можно только насильно, как сейчас и делает киевский режим», — отметил Вассерман.
По его словам, освобождение этих городов российскими военными — вопрос времени.
Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор напомнил, что Одесса — это исторически русский город.
Макгрегор подчеркнул, что если российская армия займет Одессу, Киев не сможет вернуть ее под свой контроль. Также он сказал и про Харьков, добавив, что оба города имеют российское происхождение.