В ГД назвали нездоровым ажиотаж из-за билетов на «Щелкунчика»

Цены на билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре на аукционе в этом году взяли новый рекорд. Блок из четырех билетов на представление вечером 31 декабря ушел за миллион рублей. Такой ажиотаж вокруг балета aif.ru зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов объяснил модным трендом.
«Это все нездоровый ажиотаж и возмездие за участие в этом ажиотаже. Не более того. Большинство людей, которые покупают билеты за эти деньги, мало напоминают ценителей русского балета. Это, скорее, такой фетиш, маст хэв, модный тренд. “Щелкунчик” за сто тысяч — это не про духовное, не про культурное обогащение, это просто про некий атрибут, чтобы сделать фотографию, чтобы выложить, что я там побывала. Мне жалко искренне русский балет, который стал заложником некой истории», — сказал он.
По мнению Милонова, в ситуацию должен вмешаться Минкульт.
«Я считаю, что здесь все-таки Минкульт, допуская рыночное регулирование цен на балет, все-таки должен понимать, что часть мест хотя бы должна быть гарантированно распространена для тех категорий людей, которые не могут себе позволить такие бешеные цены», — отметил парламентарий.
Собеседник издания уточнил, что в качестве альтернативы зрители могут обратиться внимание на постановки «Щелкунчика» в других театрах или сходить на этот балет в Большом театре в другие дни.
Билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре можно приобрести только на его сайте. Также их реализуют на специальном аукционе. В этом году комплекты из четырех билетов на вечернее представление 31 декабря ушли на за 1,02 миллиона рублей и за 780 тысяч рублей.