Ларисе Долиной хотят скинуться на новую квартиру: «Это проще. И честнее»

Певец Прохор Шаляпин выступил с инициативой по «делу Долиной». Он предложил обеспеченным друзьям артистки объединить средства, чтобы помочь ей приобрести новое жильё. Об этом сообщает издание Газета.ru.
«Хочу обратиться к высокопоставленным друзьям Ларисы Александровны — у неё действительно немало влиятельных знакомых в высших кругах, я это знаю. Предлагаю им объединиться и помочь ей с покупкой квартиры», — заявил Шаляпин.
Артист считает, что в сложившейся ситуации будет разумнее и справедливее оставить проданную Ларисой Долиной квартиру у её покупательницы — Полины Лурье.
«Так будет проще и честнее. Я выступаю за золотую середину, за справедливое решение», — подчеркнул певец.
Прохор также в шутку выдвинул своё предложение: «Перепишите квартиру Ларисы Долиной на меня. Я буду её сдавать».
«Я считаю, что закон должен быть одинаков для всех: для меня, для Ларисы Долиной и для Полины Лурье. Взяла деньги, не справилась, потратила — ну извини. Возвращай квартиру», — говорил он.
Прежде Лариса Долина впервые прокомментировала скандал с квартирой, которую сначала продала Полине Лурье за 112 млн рублей, а потом по суду вернула себе обратно. Вот только исповедь певицы в прайм-тайм в эфире Первого канала обернулась новым скандалом.