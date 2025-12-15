Ричмонд
Ларисе Долиной хотят скинуться на новую квартиру: «Это проще. И честнее»

Прохор Шаляпин предложил друзьям Ларисы Долиной купить ей новую квартиру.

Источник: Комсомольская правда

Певец Прохор Шаляпин выступил с инициативой по «делу Долиной». Он предложил обеспеченным друзьям артистки объединить средства, чтобы помочь ей приобрести новое жильё. Об этом сообщает издание Газета.ru.

«Хочу обратиться к высокопоставленным друзьям Ларисы Александровны — у неё действительно немало влиятельных знакомых в высших кругах, я это знаю. Предлагаю им объединиться и помочь ей с покупкой квартиры», — заявил Шаляпин.

Артист считает, что в сложившейся ситуации будет разумнее и справедливее оставить проданную Ларисой Долиной квартиру у её покупательницы — Полины Лурье.

«Так будет проще и честнее. Я выступаю за золотую середину, за справедливое решение», — подчеркнул певец.

Прохор также в шутку выдвинул своё предложение: «Перепишите квартиру Ларисы Долиной на меня. Я буду её сдавать».

«Я считаю, что закон должен быть одинаков для всех: для меня, для Ларисы Долиной и для Полины Лурье. Взяла деньги, не справилась, потратила — ну извини. Возвращай квартиру», — говорил он.

Прежде Лариса Долина впервые прокомментировала скандал с квартирой, которую сначала продала Полине Лурье за 112 млн рублей, а потом по суду вернула себе обратно. Вот только исповедь певицы в прайм-тайм в эфире Первого канала обернулась новым скандалом.