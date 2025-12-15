Подозреваемый в стрельбе в университете США был военным

Согласно предоставленной информации, Эриксон служил в армии с 2021 по 2024 год. Часть своей службы он провёл на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном, где в том числе занимался обеспечением безопасности на мероприятиях с участием президента США, и был удостоен медали «за безупречную службу».