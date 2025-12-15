Ричмонд
Подозреваемый в стрельбе в университете США был военным

Задержанный по подозрению в причастности к стрельбе в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд) 24-летний Бенджамин Эриксон ранее проходил службу в Вооружённых силах США, где получил специализированную снайперскую подготовку.

Задержанный по подозрению в причастности к стрельбе в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд) 24-летний Бенджамин Эриксон ранее проходил службу в Вооружённых силах США, где получил специализированную снайперскую подготовку. Об этом сообщает телекомпания CNN, ссылаясь на свои источники.

Согласно предоставленной информации, Эриксон служил в армии с 2021 по 2024 год. Часть своей службы он провёл на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном, где в том числе занимался обеспечением безопасности на мероприятиях с участием президента США, и был удостоен медали «за безупречную службу».

Помимо военной карьеры, задержанный изучал психологию на онлайн-курсах Университета Висконсин-Милуоки и позднее был переведён на учёбу в Брауновский университет, где и произошёл инцидент.

Ранее сообщалось, что переживший Холокост уроженец СССР погиб, спасая жену во время теракта в Сиднее.

