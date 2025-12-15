Аэропорт Братск закрыт из-за непогоды, утренние рейсы задерживаются

Кстати, погода в Иркутске на неделю ожидается снежная, но зато почти всегда теплая. Так, по прогнозам Иркутского Гидрометцентра, в областном центре днем в понедельник столбики уличных термометров окажутся на отметке в −6 градусов! Подробнее — на сайте КП-Иркутск.