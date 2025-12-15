Аэропорт Братск закрыт из-за непогоды, утренние рейсы задерживаются

Из-за неблагоприятных погодных условий аэропорт Братск временно закрыт 15 декабря 2025 года. Это привело к задержкам утренних авиарейсов. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
— По предварительной информации, вылет рейса из Иркутска в Братск перенесен на 10:00. Данных о времени вылета самолета из Новосибирска пока нет, — говорится в сообщении аэропорта.
Актуальную информацию о статусе рейсов можно уточнить в справочной службе аэропорта.
Кстати, погода в Иркутске на неделю ожидается снежная, но зато почти всегда теплая. Так, по прогнозам Иркутского Гидрометцентра, в областном центре днем в понедельник столбики уличных термометров окажутся на отметке в −6 градусов! Подробнее — на сайте КП-Иркутск.