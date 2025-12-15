Миллиардер пожертвовал $100 тыс. мужчине, обезоружившему террориста в Сиднее

После трагедии бизнесмен Экман, чьё состояние превышает 9,5 миллиарда долларов, заявил о намерении лично отметить Ахмеда за его решительные действия. В своём обращении в социальных сетях он предложил собрать средства на платформе GoFundMe, чтобы поддержать мужчину, который на данный момент находится в больнице.
Издание выяснило, что Экман уже пожертвовал мужчине 100 000 долларов.
Ранее офис австралийского премьера сообщил, что власти приспустят национальные флаги в понедельник в знак скорби о жертвах теракта в Сиднее. Напомним, 14 декабря на пляже Бонди произошла стрельба во время празднования Хануки. В результате происшествия погибли 16 человек, ещё 40 получили ранения. Нападение квалифицировано полицией как теракт. Стрелявшие — отец и сын. Один из нападавших был убит, второй находится в критическом состоянии. На месте происшествия сапёры обезвредили самодельное взрывное устройство.
