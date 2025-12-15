В России значительно подорожал отдых на горнолыжных курортах

В расчет среднего дневного бюджета вошли три основных компонента. Проживание в гостинице в 15-минутной пешей доступности от подъемников стоит в среднем 9,8 тысяч рублей за ночь в номере с минимальным тарифом в период с декабря 2025-го по февраль 2026-го. На питание турист тратит около 2,1 тысяч рублей в день за обед и ужин в кафе и ресторанах на территории курортов, при том что завтрак чаще всего включен в стоимость проживания. Еще пять тысяч рублей в день приходится на ски-пасс и прокат комплекта для катания. Новогодние каникулы из расчетов исключили как нетипичный по ценам период.