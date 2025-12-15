В России значительно подорожал отдых на горнолыжных курортах

Россиянам рассказали, во сколько обойдется день на горнолыжном курорте на зиму 2025−2026.
В России к новому горнолыжному сезону 2025/2026 годов подорожал отдых на курортах: в среднем день катания теперь обходится туристам в 16,9 тысяч рублей, что на 5% больше, чем год назад. Об этом говорится в совместном исследовании 2ГИС и сервиса бронирования Отелло.
«В среднем день на горнолыжном курорте россиянам обойдется в 16,9 тысяч рублей. Это на 5% больше, чем в прошлом сезоне. … подросла стоимость ски-пассов, проката горнолыжного инвентаря и питания в кафе и ресторанах в пешей доступности от ГЛК», — сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование. Там же отмечатеся, что средняя стоимость самых доступных гостиничных номеров осталась практически на прежнем уровне, по сравнению с прошлым годом.
В расчет среднего дневного бюджета вошли три основных компонента. Проживание в гостинице в 15-минутной пешей доступности от подъемников стоит в среднем 9,8 тысяч рублей за ночь в номере с минимальным тарифом в период с декабря 2025-го по февраль 2026-го. На питание турист тратит около 2,1 тысяч рублей в день за обед и ужин в кафе и ресторанах на территории курортов, при том что завтрак чаще всего включен в стоимость проживания. Еще пять тысяч рублей в день приходится на ски-пасс и прокат комплекта для катания. Новогодние каникулы из расчетов исключили как нетипичный по ценам период.
Самый доступный по совокупной стоимости день катания, по данным исследования, — на курорте «Гора Соболиная» в Иркутской области: около 8,1 тысяч рублей в сутки. В тройку самых бюджетных также вошли «Абзаково» в Башкирии (10,1 тысяч рублей в день) и Архыз в Карачаево-Черкесии (12,9 тысяч рублей). Самые дорогие курорты расположены в Сочи: на комплексе «Газпром» день отдыха в среднем стоит 27,6 тысяч рублей, на «Красной Поляне» — 26,3 тысяч рублей, на «Розе Хутор» — 25,1 тысяч рублей.
Отдельно аналитики оценили стоимость собственного катания. В новом сезоне прокат комплекта горных лыж или сноуборда с ботинками обходится в среднем в 1,8 тысяч рублей в день, дневной ски-пасс — в 3,2 тысяч рублей. Общая стоимость дня катания выросла на 14% и достигла пяти тысяч рублей.