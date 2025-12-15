Россиянам рассказали, кто выйдет на пенсию в 2026 году

Эксперт пояснила, что мужчины смогут оформить пенсию в 64 года, женщины — в 59 лет. После завершения переходного этапа начнёт действовать единое правило выхода на пенсию. Для мужчин возраст составит 65 лет, для женщин — 60 лет. Подольская также обратила внимание на возможность добровольного отказа от выхода на пенсию при достижении установленного возраста. Такой шаг даёт право на повышающие коэффициенты к фиксированной выплате и индивидуальным пенсионным коэффициентам. По её словам, механизм может заинтересовать тех, кто не набрал минимальное количество пенсионных баллов.